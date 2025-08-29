Ataque com 13 tiros e homens encapuzados: veja o que se sabe sobre execução de líder comunitário no Rio
Marcos Torres Leite acompanhava uma obra na comunidade de Antares quando foi surpreendido pelos bandidos em uma moto
O corpo do líder comunitário Marcos Torres Leite, de 53 anos, será enterrado no Cemitério Jardim da Saudade, em Paciência, nesta sexta-feira (29). Marquinhos de Antares foi executado a tiros na localidade por uma dupla em uma moto que usava roupa escura, touca e capacete, de acordo com relatos de moradores. A polícia investiga o caso e tenta identificar os criminosos.
Na tarde de quarta-feira (27), Marquinhos acompanhava uma obra na comunidade de Antares quando foi surpreendido pelos bandidos. Testemunhas disseram que os dois homens na motocicleta se aproximaram e o garupa atirou somente na direção da vítima. Segundo a família, ele foi atacado com 13 tiros.
A vítima chegou a ser levada ao Hospital Pedro II, na mesma região, mas morreu antes de chegar à unidade.
Marquinhos foi presidente da associação de moradores de Antares por 12 anos. Atualmente, ele atuava como articulador social.
O líder comunitário morava no Antares há 48 anos e compartilhava a rotina de trabalho na comunidade nas redes sociais.
Ele era casado e tinha cinco filhos e dois netos. Pessoas ligadas a Marquinhos disseram que ele era muito querido na região.
Nas redes sociais, o filho mais velho homenageou o pai. Ele destacou a paixões de Marquinhos pelo Flamengo e pelo trabalho na comunidade.
“Meu pai morreu fazendo o que mais amava, trabalhando em prol da favela! Meu coração está despedaçado, mas bem no fundo tem uma felicidade por ele ter sido uma pessoa enorme”, escreveu o rapaz.
Quem tiver informações que possam ajudar a elucidar o caso pode entrar em contato com o Disque Denúncia pelos seguintes canais:
Central de atendimento/Call center: (21) 2253-1177 ou 0300-253-1177
WhatsApp Anonimizado: (21) 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)
Aplicativo: Disque Denúncia RJ
Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp