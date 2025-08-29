Ataque com 13 tiros e homens encapuzados: veja o que se sabe sobre execução de líder comunitário no Rio Marcos Torres Leite acompanhava uma obra na comunidade de Antares quando foi surpreendido pelos bandidos em uma moto Rio de Janeiro|Do R7 29/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 29/08/2025 - 02h00 ) twitter

Marquinhos deixa esposa, cinco filhos e dois netos Reprodução / Disque Denúncia

O corpo do líder comunitário Marcos Torres Leite, de 53 anos, será enterrado no Cemitério Jardim da Saudade, em Paciência, nesta sexta-feira (29). Marquinhos de Antares foi executado a tiros na localidade por uma dupla em uma moto que usava roupa escura, touca e capacete, de acordo com relatos de moradores. A polícia investiga o caso e tenta identificar os criminosos.

Na tarde de quarta-feira (27), Marquinhos acompanhava uma obra na comunidade de Antares quando foi surpreendido pelos bandidos. Testemunhas disseram que os dois homens na motocicleta se aproximaram e o garupa atirou somente na direção da vítima. Segundo a família, ele foi atacado com 13 tiros.

A vítima chegou a ser levada ao Hospital Pedro II, na mesma região, mas morreu antes de chegar à unidade.

Marquinhos foi presidente da associação de moradores de Antares por 12 anos. Atualmente, ele atuava como articulador social.

‌



O líder comunitário morava no Antares há 48 anos e compartilhava a rotina de trabalho na comunidade nas redes sociais.

Ele era casado e tinha cinco filhos e dois netos. Pessoas ligadas a Marquinhos disseram que ele era muito querido na região.

‌



Nas redes sociais, o filho mais velho homenageou o pai. Ele destacou a paixões de Marquinhos pelo Flamengo e pelo trabalho na comunidade.

“Meu pai morreu fazendo o que mais amava, trabalhando em prol da favela! Meu coração está despedaçado, mas bem no fundo tem uma felicidade por ele ter sido uma pessoa enorme”, escreveu o rapaz.

‌



Quem tiver informações que possam ajudar a elucidar o caso pode entrar em contato com o Disque Denúncia pelos seguintes canais:

Central de atendimento/Call center: (21) 2253-1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado: (21) 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

