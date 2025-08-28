Cães dopados que seriam abandonados em área rural são resgatados e encaminhados para tratamento veterinário no RJ Segundo a polícia, seis funcionários da Defesa Civil do município de Cordeiro, na região serrana, foram presos em flagrante pelo crime Rio de Janeiro|Do R7 28/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 28/08/2025 - 02h00 ) twitter

Cães foram sedados para serem abandonados em área rural Reprodução

Os oito cães que foram dopados para serem abandonados em uma área rural no município de Cordeiro, na região serrana do Rio de Janeiro, foram resgatados e encaminhados para tratamento veterinário.

A polícia prendeu em flagrante seis funcionários da Defesa Civil municipal suspeitos de participação no crime. No momento da prisão, o grupo vestia uniforme e usava um carro oficial para transportar os cachorros.

Durante a abordagem, os agentes também apreenderam seringas e sedativos. Todos os envolvidos foram autuados por maus-tratos a animais.

Eles devem passar por audiência de custódia nesta quinta-feira (28) para a Justiça avaliar se respondem ao processo na prisão ou em liberdade.

‌



O delegado Gilberto Soares, da 154ª DP (Cordeiro), disse que o caso começou a ser investigado há cerca de três meses, após denúncias de envenenamento de animais na região.

“Eles coletavam cães indesejados que eram sedados e depois abandonados em locais de difícil localização. Hoje, conseguimos monitorar por meio de imagens a dinâmica criminosa. Além da prisão em flagrante, conseguimos coletar os animais e encaminhar para o veterinário para devido tratamento”, explicou o delegado.

‌



Por meio de nota, a Prefeitura de Cordeiro disse repudiar qualquer ato de maus-tratos a animais. Além disso, a administração municipal abriu um processo administrativo para apurar as responsabilidades do caso e adotar medidas cabíveis.

