Cartaz oferece R$ 5 mil por informações que identifiquem assassinos de agente da Core

Agente foi morto durante operação contra fábrica de gelo na Cidade de Deus Divulgação/Disque Denúncia RJ

O Disque Denúncia oferece uma recompensa de R$ 5 mil por informações que ajudem a identificar os envolvidos na morte do policial da Core (Coordenadoria de Recursos Especiais) José Antônio Lourenço. O caso é investigado pela DHC (Delegacia de Homicídios da Capital).

O agente participava de uma operação nesta manhã contra uma fábrica de gelo irregular na Cidade de Deus, zona oeste do Rio de Janeiro, quando foi atingido por um tiro no rosto.

José chegou a ser socorrido para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, mas não resistiu aos ferimentos. O corpo será enterrado nesta terça-feira (20) no Cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap.

A Polícia Civil enviou reforços após o ataque para tentar encontrar os assassinos. Houve troca de tiros, e a linha Amarela teve o trânsito interrompido por, ao menos, duas vezes.

Durante a tarde desta terça (19), policiais civis iniciaram uma incursão na Gardênia Azul, vizinha à Cidade de Deus, para onde criminosos teriam buscado abrigo. As duas localidades são dominadas pelo Comando Vermelho.

Em uma publicação nas redes sociais, o governador Cláudio Castro (PL) lamentou a morte do agente e disse ter determinado que a polícia não deixe a comunidade até que os responsáveis pelo ataque sejam encontrados.

