Casal é preso suspeito de matar o próprio filho de dois anos no Rio Segundo a polícia, a criança já havia sido vítima de uma tentativa de homicídio e possuía uma medida protetiva contra os pais Rio de Janeiro|Do R7 12/04/2025 - 13h57 (Atualizado em 12/04/2025 - 13h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Pai e mãe foram presos e levados para a 19ª DP (Tijuca) RECORD

Um casal foi preso suspeito de matar o próprio filho de 2 anos em Tomás Coelho, na zona norte do Rio de Janeiro, na manhã deste sábado (12).

A investigação começou após a polícia receber a informação sobre um menino ter chegado morto ao Hospital Maternidade Fernando Magalhães, em São Cristóvão, na última quarta-feira (9).

Segundo a polícia, a criança já havia sido vítima de uma tentativa de homicídio e possuía uma medida protetiva contra os pais. Atualmente, o avô paterno era o representante legal do menino

A 19ª DP (Tijuca) indiciou os pais e avô do menino por homicídio qualificado e descumprimento de medida protetiva.

‌



O corpo da vítima permanece no IML (Instituto Médico Legal).

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp