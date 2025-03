Casal fica ferido após carro capotar e cair em lagoa na Barra da Tijuca Um homem, de 35 anos, e uma mulher foram levados para o Hospital Lourenço Jorge Rio de Janeiro|Do R7 29/03/2025 - 10h36 (Atualizado em 29/03/2025 - 10h37 ) twitter

Carro caiu na lagoa da Tijuca Reprodução/ Twitter @OperacoesRio

Um casal ficou ferido após o automóvel em que estava capotar e cair na lagoa da Tijuca, na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro, na madrugada deste sábado (29).

O Corpo de Bombeiros foi acionado para a ocorrência por volta das 4h50. Os militares socorreram um homem, de 35 anos, e uma mulher.

Os dois foram levados para o Hospital Lourenço Jorge, na mesma região. Ainda não há informações sobre o estado de saúde.

O acidente aconteceu nas imediações do Jardim Oceânico, próximo à passarela do metrô.

