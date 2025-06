Chinês suspeito de matar jovem no Rio é preso pela polícia em SP O comerciante Zhaohu Qiu, mais conhecido como Xau, foi localizado em Carapicuíba, após um trabalho da polícia dos dois estados Rio de Janeiro|Do R7 16/06/2025 - 17h42 (Atualizado em 16/06/2025 - 18h01 ) twitter

Xau foi localizado em Carapicuíba, na Grande São Paulo RECORD

A Polícia Civil prendeu em São Paulo, nesta segunda-feira (16), o homem suspeito de matar uma jovem na Pavuna, na zona norte do Rio de Janeiro.

O comerciante chinês Zhaohu Qiu, mais conhecido como Xau, foi localizado em Carapicuíba, após um trabalho conjunto das polícias dos dois estados.

Xau é apontado pela Delegacia de Homicídios como principal suspeito de ter assassinato Marcelle Júlia Araújo da Silva, de 18 anos.

O chinês estava foragido desde sábado (14), quando a Justiça decretou a prisão temporária dele por feminicídio.

No mesmo dia, o corpo da vítima foi encontrado em uma das casas do comerciante, na Pavuna. O local estava desocupado para obras.

De acordo com as investigações, o cadáver estava enrolado em uma lona azul, parcialmente mutilado e ao lado de cães da raça pitbull.

Marcelle estava desaparecida desde a madrugada de quinta (12), segundo amigos e familiares.

A polícia teve acesso a imagens de câmeras de segurança que registraram a vítima chegando à residência do suspeito de bicicleta e, horas depois, o homem saindo com um carrinho coberto por uma lona semelhante à que envolvia o corpo.

