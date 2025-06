Polícia procura suspeito de matar jovem na Pavuna; corpo foi encontrado mutilado ao lado de cães da raça pitbull A Justiça do Rio decretou a prisão temporária do comerciante Zhaohu Qiu, mais conhecido como Xau, pelo crime de feminicídio Rio de Janeiro|Do R7 16/06/2025 - 16h51 (Atualizado em 16/06/2025 - 16h51 ) twitter

Justiça decretou a prisão do chinês no último sábado (14)

O Disque Denúncia divulgou um cartaz para pedir informações sobre o paradeiro do comerciante Zhaohu Qiu, mais conhecido como Xau, de 35 anos. O chinês é apontado pela Delegacia de Homicídios como principal suspeito de ter assassinato Marcelle Júlia Araújo da Silva, de 18 anos. A Justiça decretou a prisão temporária dele por feminicídio.

De acordo com as investigações, o corpo da vítima foi encontrado em uma das casas de Xau, na Pavuna, zona norte do Rio de Janeiro, no último sábado (14). O cadáver estava enrolado em uma lona azul, parcialmente mutilado e ao lado de cães da raça pitbull.

A jovem estava desaparecida desde a madrugada da última quinta-feira (12), após sair para visitar o comerciante. Imagens de câmeras de segurança mostraram a vítima chegando à casa do chinês durante a madrugada, segundo um amigo da vítima. Já Xau saiu da residência, por volta das 7h, com um carrinho coberto também por uma lona azul.

Testemunhas revelaram à polícia que o comerciante era obcecado por Marcelle. Porém, a jovem não correspondia às investidas dele.

Quem tiver informações sobre a localização de Xau pode entrar em contato com o Disque Denúncia pelos seguintes canais:

Central de atendimento: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

Anonimato Garantido

