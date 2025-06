Chinês suspeito de matar jovem no Rio é transferido para Complexo de Gericinó Justiça entendeu não ser necessária uma nova audiência de custódia, já que Xau foi submetido ao procedimento em São Paulo Rio de Janeiro|Do R7 20/06/2025 - 18h25 (Atualizado em 20/06/2025 - 18h25 ) twitter

Em depoimento, Xau admitiu ter estrangulado a vítima Reprodução/Record Rio

O comerciante chinês suspeito de assassinar Marcelle Júlia Araújo da Silva, de 18 anos, foi transferido nesta sexta-feira (20) para a cadeia pública Joaquim Ferreira de Souza, no Complexo Penitenciário de Gericinó, na zona oeste do Rio de Janeiro.

Zhaoru Qiu, o “Xau”, foi apresentado ao juízo após dar entrada no presídio de Benfica nessa quinta (19). No entanto, a Justiça entendeu não ser necessária uma nova audiência de custódia, já que Xau foi submetido ao procedimento em São Paulo.

Corpo estava ao lado de cães

A jovem desapareceu na madrugada de 12 de junho, segundo amigos e familiares. A polícia teve acesso a imagens de câmeras de segurança que mostram a chegada de Marcelle à residência de Xau. Horas depois, ele saiu com um carrinho coberto por uma lona.

O corpo foi encontrado no último dia 14 em uma das casas do comerciante, na Pavuna, na zona norte. O cadáver estava enrolado em uma lona azul — semelhante à usada no carrinho, parcialmente mutilado e ao lado de cães da raça pitbull.

No mesmo dia, a Justiça decretou a prisão do chinês pelo crime de feminicídio. Ele foi preso na última segunda-feira (16) em Carapicuíba, na Grande São Paulo.

O suspeito admitiu, em depoimento, ter estrangulado a vítima, mas disse não ter certeza do que aconteceu.

