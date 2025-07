Corpo de Juliana Marins passará por nova autópsia nesta quarta-feira, no Rio Corpo da jovem deve chegar em SP nesta terça e ser transportado ao RJ pela Força Aérea; exame será realizado em IML Rio de Janeiro|Luiza Marinho*, do R7, em Brasília 01/07/2025 - 18h14 (Atualizado em 01/07/2025 - 18h43 ) twitter

Corpo está previsto para chegar no Brasil ainda nesta terça-feira Varela Net

Em audiência na tarde desta terça-feira (1º), a AGU (Advocacia-Geral da União), a DPU (Defensoria Pública da União) e o governo estadual do Rio de Janeiro acordaram em realizar uma nova autópsia no corpo da brasileira Juliana Marins, morta após uma queda em um vulcão na Indonésia.

O exame acontecerá no IML (Instituto Médico Legal) Afrânio Peixoto, na capital carioca, na manhã de quarta-feira (2).

O corpo da jovem deve chegar ainda nesta terça ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, e será levado pela FAB (Força Aérea Brasileira) até o aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro.

O transporte até o IML será feito pelo governo do Rio, com apoio do Corpo de Bombeiros, acompanhado pela Polícia Federal.

A União também disponibilizou um perito da Polícia Federal para acompanhar integralmente o exame no IML, prestando apoio técnico durante todo o procedimento.

*Sob supervisão de Leonardo Meireles

