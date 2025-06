Corpos de familiares mortos por garoto de 14 anos são velados no Rio de Janeiro O adolescente que confessou ter atirado nos pais e no irmão foi apreendido pela polícia Rio de Janeiro|Do R7 26/06/2025 - 17h13 (Atualizado em 26/06/2025 - 17h32 ) twitter

Corpos de familiares são velados nesta quinta-feira (26) RECORD

Os corpos de mãe, pai e irmão, de 3 anos, mortos por um garoto, de 14 anos, em Comendador Venâncio, em Itaperuna, no noroeste fluminense, começaram a ser velados na tarde desta quinta-feira (26).

O adolescente que confessou ter atirado nos pais e na criança foi apreendido pela polícia. A Justiça deve analisar o caso.

O crime chocou a vizinhança da região rural onde eles viviam, inclusive os policiais que atenderam à ocorrência. Os moradores do distrito contaram que a família era tranquila e viam o menino na rua raramente.

De acordo com as investigações, o garoto admitiu ter usado a arma do pai para balear os familiares na cabeça enquanto eles dormiam. Depois, jogou os corpos na cisterna da residência.

‌



O crime aconteceu no sábado (21). Durante três dias, as vítimas ficaram desaparecidas. Durante as buscas da polícia, o menino contou o que havia ocorrido. Para a polícia, chamou a atenção a frieza e falta de arrependimento do jovem.

Segundo os investigadores, o menino afirmou ter matado os pais porque eles não concordavam com uma suposta viagem para encontrar uma menina em Mato Grosso.

‌



A polícia também descobriu que o menor pesquisou na internet como sacar o FGTS de uma pessoa falecida. Ele tinha conhecimento sobre uma quantia de cerca de R$ 30 mil que pai poderia receber.

‌



