Tragédia familiar: veja o que se sabe sobre o caso do adolescente que confessou ter matado os pais e o irmão no RJ

Adolescente usou a arma do pai para atirar contra a família, segundo a polícia RECORD

Foi com frieza que o adolescente de 14 anos confessou ter matado os pais e o irmão, de 3, segundo a polícia. De acordo com as investigações, o garoto cometeu o crime enquanto a família dormia. Os corpos foram encontrados na cisterna da residência.

O caso aconteceu em Comendador Venâncio, distrito de Itaperuna, no noroeste fluminense, e chocou a vizinhança. Na quarta-feira (25), o menor foi apreendido por triplo homicídio duplamente qualificado e ocultação de cadáver.

A 143ª (Itaperuna) está à frente das investigações. O delegado Carlos Augusto Guimarães contou à RECORD que o menor usou a arma do pai, que ficava sob o colchão da cama do casal, para atirar contra os familiares.

As vítimas foram identificadas como Antonio Carlos Teixeira, Inaila de Oliveira Freitas Teixeira e Antônio Freitas Teixeira.

‌



Como a polícia descobriu o crime?

O crime teria ocorrido no sábado (21). Durante três dias, o casal e a criança ficaram desaparecidos. Na terça-feira (24), a avó paterna do adolescente foi até a delegacia acompanhada dele para registrar o sumiço dos parentes.

Inicialmente, o menor contou que o irmão pequeno havia sofrido um acidente e ingerido caco de vidro. Os pais então teriam saído de casa para levá-lo ao hospital.

‌



Com base nessas informações, os policiais começaram a percorrer unidades de saúde da região, mas não encontraram pistas ou qualquer sinal deles.

Porém, o relato do acidente doméstico chamou a atenção e levou os investigadores a solicitarem uma perícia na residência da família. Os profissionais identificaram vestígios de sangue em um volume muito maior do que o esperado para a suposto ferimento ocorrido no local.

‌



O delegado afirmou ainda que foram localizadas vestes com sangue no local e focos de incêndio em roupas.

“Tudo levou a crer que a pessoa que cometeu algo naquele ambiente tentou desfazer e modificar o local do crime”, detalhou.

Na casa, os policiais também encontraram uma bolsa de viagem do adolescente onde estavam os telefones celulares dos pais.

Adolescente disparou na cabeça das vítimas

Segundo o delegado Carlos Augusto Guimarães, diante dos fatos, o jovem confessou o crime. O menor disse ter atirado primeiro contra o pai, depois, na direção da mãe e, por último, o irmão.

O adolescente confirmou que disparou um tiro contra a cabeça de cada uma das vítimas.

“Ele confessou tranquilamente o que fez, até de uma maneira fria. Ele disse não estar arrependido”, afirmou o delegado.

Pais não aceitavam relacionamento

Ao ser questionado sobre a motivação para o crime, o adolescente afirmou que seria o descontentamento dos pais com um suposto relacionamento que ele mantinha com menina de 15 anos, moradora de Mato Grosso, que conheceu jogando videogame.

Ele falou, em depoimento, que a jovem não tem relação com o crime. A polícia quer ouvir a garota e os pais dela também.

Ainda segundo a polícia, o menor pesquisou na internet “como sacar o FGTS de uma pessoa falecida”. Segundo a polícia, ele tinha conhecimento sobre uma quantia de cerca de R$ 30 mil que o pai poderia receber.

