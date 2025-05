Dois homens são mortos a tiros no Recreio, zona oeste do Rio Uma das vítimas chegou a ser levada para o hospital, mas não resistiu; Polícia Civil investiga o caso Rio de Janeiro|Do R7 24/05/2025 - 11h09 (Atualizado em 24/05/2025 - 11h24 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Dois homens são mortos a tiros no Recreio, zona oeste do Rio Reprodução

Dois homens foram mortos a tiros no Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio de Janeiro, durante a noite desta sexta-feira (23).

Uma das vítimas, Elder de Lima Landim, de 41 anos, dirigia um veículo, chegou a ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado para o Hospital Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, mas não resistiu aos ferimentos. A outra vítima, de cerca de 25 anos, morreu no local.

A Delegacia de Homicídios da Capital foi acionada e investiga o caso. Diligências estão em andamento para apurar a autoria e as circunstâncias do crime.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp