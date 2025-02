Dois PMs e uma moradora são feridos durante operação no Complexo da Penha A ação ocorreu para evitar a movimentação de criminosos na região Rio de Janeiro|Do R7 21/02/2025 - 13h06 (Atualizado em 21/02/2025 - 13h07 ) twitter

Operação policial na Penha visa reprimir movimentação de criminosos RECORD

Dois PMs e uma moradora foram feridos durante uma operação policial para impedir a movimentação de criminosos no Complexo da Penha, na zona norte do Rio de Janeiro, nesta sexta-feira (21).

A mulher, de 50 anos, foi vítima de uma bala perdida dentro de casa e levada ao Hospital Estadual Getúlio Vargas, na mesma região. Alessandra Silva Castelo está internada com quadro de saúde estável.

Na região do Juramentinho, que faz parte do complexo, dois militares foram atingidos por estilhaços e levados ao mesmo hospital. De acordo com informações da RECORD, eles não correm risco.

Até o momento, a ação recuperou dois veículos e apreendeu material entorpecente.