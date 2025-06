Homem morre e outro fica gravemente ferido após explosão em posto de combustíveis no centro do Rio Cilíndro de gás de veículo estourou, arremessando motorista e frentista; vítimas foram levadas para Hospital Souza Aguiar Rio de Janeiro|Do R7 07/06/2025 - 10h56 (Atualizado em 07/06/2025 - 11h26 ) twitter

Uma explosão em um posto de combustíveis, localizado na praça da Cruz Vermelha, no centro do Rio de Janeiro, deixou um homem morto e outro gravemente ferido, na madrugada deste sábado (7).

O cilíndro de GNV (gás natural veicular) de um carro explodiu, arremessando Guaraci Ferreira R. Costa, de 64 anos, o motorista, e Paulo B. dos Santos, de 61 anos, o frentista, que abastecia o veículo.

O Corpo de Bombeiros socorreu as vítimas para o Hospital Municipal Souza Aguiar, também no Centro. A área foi isolada para perícia.

De acordo com a direção do hospital, Guaraci não resistiu aos ferimentos e faleceu. Paulo encontra-se em estado grave.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram as vítimas caídas no local, além do cenário de destruição.

