Sest Senat promove evento gratuito com serviços de saúde e bem-estar no Rio de Janeiro Ação voltada para trabalhadores do transporte, familiares e moradores da região acontece neste domingo (31), a partir das 7h, no Parque Quinta da Boa Vista

A primeira edição do “Sest Senat com Você” aconteceu em São Paulo, em 2025 Divulgação/ Sest Senat

O Sest Senat realiza neste domingo (31), no Parque Quinta da Boa Vista, no Rio de Janeiro, mais uma edição do evento “Sest Senat com Você”. A ação gratuita acontece das 7h às 13h e vai reunir serviços de saúde, bem-estar, esporte, lazer e prevenção de acidentes voltados aos trabalhadores do transporte, familiares e moradores da região.

Entre os serviços disponibilizados ao público estarão aferição de pressão arterial, medição de glicose, vacinação, ventosaterapia, avaliação postural, fisioterapia, odontologia, orientação de saúde bucal e bioimpedância. O evento também contará com espaços de recovery esportivo, com botas pneumáticas, TENS (aparelho de eletroterapia não invasivo usado para alívio de dores musculares e articulares), banheira de gelo, quick massagem e liberação miofascial.

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A programação também contará com experiências imersivas e educativas promovidas pelo Sest Senat e por parceiros. Entre elas, simuladores de direção, de capotamento e de impacto com uso do cinto de segurança, óculos que simulam embriaguez e experiências em realidade virtual voltadas à prevenção de acidentes.

Além dos atendimentos em saúde, o evento contará com atividades esportivas e de lazer, como aulas de zumba, ioga, alongamento e funcional em circuito. O público também poderá participar de testes físicos de reação e força. Para as crianças, haverá recreadores, brinquedos infláveis e atrações culturais voltadas para toda a família.

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Na área de nutrição, os participantes terão acesso a orientações sobre alimentação saudável, análise de rótulos de produtos, informações sobre macronutrientes, hidratação adequada e valor nutricional dos alimentos. O evento também promoverá ações de conscientização ambiental e sustentabilidade por meio do projeto Despoluir.

Marli Piay, supervisora do Conselho Regional RJ, destaca a importância do evento para a população. “Iniciativas como esta têm o objetivo de demonstrar a diversidade de serviços prestados pelo Sest Senat nas áreas de saúde, educação e qualidade de vida, ampliando sua atuação junto à sociedade e fortalecendo a histórica relação com os profissionais do transporte”, afirma.

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Corrida e caminhada Sest Senat

Entre os destaques da programação está a corrida e caminhada “Sest Senat com Você”, com percurso de cinco quilômetros. As inscrições para a atividade, disponibilizadas previamente no site oficial, foram preenchidas em poucos minutos, refletindo a grande procura do público.

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Sobre o Sest Senat com Você

É uma ação pontual que tem o objetivo de oferecer de forma gratuita, serviços essenciais às comunidades onde está presente, valorizando os profissionais do transporte e fortalecendo o vínculo com a população local. Para participar da ação, é preciso realizar inscrição pelo link clicando aqui.

Sobre o Sest Senat

Com 175 unidades em funcionamento no país, o Sest Senat mantém atuação contínua em serviços voltados a trabalhadores do transporte e seus dependentes. A instituição também oferece atendimentos subsidiados ao público em geral, ampliando sua contribuição social.

Serviço

Evento: “Sest Senat com Você”

Data: domingo (31)

Horário: das 7h às 13h

Local: Parque Quinta da Boa Vista - Imperial de São Cristóvão, Rio de Janeiro

Entrada: gratuita