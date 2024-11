‘Ela não precisava passar pela dor do outro para se comover', diz ex-companheira de Marielle Mônica Benício foi a terceira testemunha a prestar depoimento no 4° Tribunal do Júri e concedeu declarações dolorosas no julgamento

Rio de Janeiro|Do R7 30/10/2024 - 14h17 (Atualizado em 30/10/2024 - 14h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share