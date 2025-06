Escola de Comunicação da UFRJ lamenta morte da ex-aluna Juliana Marins A publicitária não resistiu após cair em um penhasco durante uma trilha em um vulcão na Indonésia Rio de Janeiro|Do R7 24/06/2025 - 14h17 (Atualizado em 24/06/2025 - 15h02 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Juliana foi localizada sem vida na Indonésia Reprodução/ Instagram @escoladecomunicacaoufrj

A Escola de Comunicação da UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro) lamentou a morte da ex-aluna Juliana Marins nesta terça-feira (24). A niteroiense de 26 anos era formada em publicidade pela instituição.

Juliana não resistiu após cair em um penhasco durante uma trilha em um vulcão no Monte Rinjani, na Indonésia, no sábado (21).

Depois de quatro dias, as equipes de resgate conseguiram chegar até o local de difícil acesso onde a brasileira estava.

Em um comunicado, a família da vítima confirmou que ela foi encontrada já sem vida.

‌



Em nota, a Prefeitura de Niterói também se manifestou e se solidarizou com familiares e amigos:

“Juliana era uma jovem cheia de sonhos, com grande amor pela natureza, por Niterói e pela descoberta do mundo. Sua trajetória deixa um legado de alegria, energia e inspiração para todos que tiveram o privilégio de conhecê-la”.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp