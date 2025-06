Brasileira que caiu em vulcão na Indonésia é encontrada morta nesta terça, diz família Pelas redes sociais, familiares lamentaram morte de Juliana Marins após quatro dias de buscas Internacional|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 24/06/2025 - 11h16 (Atualizado em 24/06/2025 - 11h29 ) twitter

Juliana Marins caiu em uma trilha na madrugada de sábado reprodução/@ajulianamarins/Instagram

A brasileira Juliana Marins, de 26 anos, que caiu durante uma trilha em um vulcão na Indonésia, foi encontrada morta nesta terça-feira (24) pelas equipes de resgate. O comunicado foi feito pelos familiares da brasileira que postaram a informação nas redes sociais.

“Com imensa tristeza, informamos que ela não resistiu”, escreveu a família.

Na publicação, eles também agradeceram as orações e as mensagens de carinho e apoio que receberam nos últimos dias.

A brasileira Juliana Marins, publicitária nascida em Niterói (RJ), estava desde a madrugada de sábado (21) isolada em um penhasco no Monte Rinjani, na Indonésia. Ela se acidentou durante uma trilha na região de Cemare Nunggal, em Lombok.

De acordo com as equipes do país, o resgate foi dificultado devido ao terreno íngreme e as condições climáticas dos últimos dias.

