Clima suspende buscas por brasileira que caiu em trilha de vulcão na Indonésia, diz família Forte neblina e os ventos intensos obrigaram as equipes de resgate a interromper temporariamente os trabalhos Internacional|Do R7, em Brasília 22/06/2025 - 13h57 (Atualizado em 22/06/2025 - 13h58 )

Brasileira Juliana Marins segue desaparecida na Indonésia Jornal da Record/Reprodução - 21.06.2025

As buscas pela brasileira Juliana Marins, de 26 anos, que caiu durante uma trilha no vulcão Rinjani, na ilha de Lombok, na Indonésia, foram suspensas neste domingo (22) devido ao mau tempo. A informação foi divulgada por Mariana Marins, irmã de Juliana, por meio de um perfil criado nas redes sociais para centralizar atualizações sobre o resgate. Ela acompanha o caso do Brasil.

Segundo Mariana, a forte neblina e os ventos intensos obrigaram as equipes de resgate a interromper temporariamente os trabalhos. “As buscas de hoje foram oficialmente canceladas. Juliana segue desaparecida”, escreveu em mensagem enviada a amigos e apoiadores.

Duas equipes permanecem na área do vulcão e devem passar a noite no acampamento Cater Rim Sembalun. As buscas devem ser retomadas na manhã de segunda-feira (23), no horário local, se as condições permitirem.

Juliana está desaparecida desde a madrugada de sábado (21), após sofrer uma queda de cerca de 300 metros enquanto fazia uma trilha acompanhada por uma empresa de turismo. Ela chegou a ser localizada por turistas com o uso de um drone, mas ainda não foi alcançada pelas equipes de resgate.

Mais cedo, a família da jovem contestou informações divulgadas por autoridades da Indonésia e pela Embaixada do Brasil em Jacarta, que afirmavam que Juliana teria recebido alimentos, água e agasalho. “Todos os vídeos que foram feitos são mentiras, inclusive o do resgate chegando nela. O vídeo foi forjado para parecer isso, junto com essa mensagem associada a ele”, disse Mariana.

A última imagem confirmada de Juliana foi registrada por turistas por volta das 17h30 de sábado (21), no horário local, com o uso de um drone. A família reforça que essas imagens são autênticas.

