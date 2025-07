Ex-mulher do traficante Nem coloca tornozeleira eletrônica para ser transferida para prisão domiciliar Danúbia Rangel pode deixar a Unidade Materno Infantil após o cumprimento de determinações judiciais Rio de Janeiro|Do R7 18/07/2025 - 16h39 (Atualizado em 18/07/2025 - 16h49 ) twitter

Danúbia teve prisão domiciliar concedida pela Justiça RECORD

Ex-mulher do traficante Nem da Rocinha, Danúbia Rangel colocou a tornozeleira eletrônica para ser transferida para prisão domiciliar, segundo informações da Seap (Secretaria de Administração Penitenciária). Ela pode deixar a Unidade Materno Infantil após o cumprimento de determinações judiciais.

O benefício foi concedido pela Justiça, na quinta-feira (17), após um pedido da defesa. A decisão considerou que a recém-nascida, fruto do atual relacionamento de Danúbia, tem síndrome de Down e precisa de cuidados especiais.

Apontada como “xerifa da Rocinha” no passado, Danúbia foi presa em uma maternidade na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro, no último dia 5, após dar à luz. Ela era procurada por ter sido condenada em um processo por lavagem de dinheiro.

