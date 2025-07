Presa após dar à luz, ex-mulher do traficante Nem tem prisão domiciliar autorizada pela Justiça Na decisão, o juiz considerou os cuidados que Danúbia Rangel precisa ter com a criança, que nasceu com síndrome de Down Rio de Janeiro|Do R7 17/07/2025 - 17h46 (Atualizado em 17/07/2025 - 18h10 ) twitter

Danúbia Rangel está presa desde o último dia 5 Reprodução/ Instagram@danubiarangelll

A Justiça do Rio de Janeiro autorizou a prisão domiciliar para Danúbia Rangel, ex-mulher do traficante Nem da Rocinha. Ela está presa desde o último dia 5, após dar à luz em uma maternidade da Barra da Tijuca.

Na decisão, o juiz Rafael Estrela Nóbrega considerou os cuidados que a mãe precisa ter com a criança, que nasceu com síndrome de Down.

Entre as medidas cautelares determinadas está o monitoramento da detenta por tornozeleira eletrônica.

Danúbia só poderá deixar a residência para atendimento médicos, que devem ser comunicados com 72 horas de antecedência às autoridades.

‌



Ela também fica proibida de receber visitas e usar aparelhos de comunicação, como celular e computador.

Atualmente, Danúbia está com a filha na Unidade Materno-Infantil, no Complexo de Gericinó.

‌



Há duas semanas, ela foi detida na maternidade horas após o parto. A Polícia Civil cumpriu um mandado de prisão expedido em uma condenação pelo crime de lavagem de dinheiro.

Antes de ser transferida para o sistema penitenciário, a ex-mulher do traficante Nem chegou a gravar um vídeo e a fazer um apelo para não ficar na cadeia com a filha.

‌



Após a prisão ter sido confirmada em audiência de custódia, a defesa de Danúbia entrou com o pedido de prisão domiciliar na Vara de Execuções Penais.

