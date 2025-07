Danúbia Rangel tem prisão mantida pela Justiça após dar à luz e será levada para Unidade Materno Infantil A ex-mulher do traficante Nem foi presa pela polícia ao se internar em uma maternidade na Barra da Tijuca Rio de Janeiro|Do R7 07/07/2025 - 15h32 (Atualizado em 07/07/2025 - 17h16 ) twitter

Danúbia alegou inocência e pediu para não ficar presa Reprodução/ Instagram

A Justiça do Rio de Janeiro manteve em audiência de custódia, nesta segunda-feira (7), a ordem de prisão contra Danúbia Rangel, ex-esposa do traficante Nem e apontada no passado como “xerifa da Rocinha”.

Danúbia foi presa pela polícia, no sábado (5), após se internar em uma maternidade na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio, para dar à luz. Contra a acusada havia um mandado de prisão condenatório pendente.

Ela será levada para a Unidade Materno Infantil, no Complexo de Gericinó, em Bangu, na mesma região. Segundo a Seap (Secretaria de Estado de Administração Penitenciária), as mães podem permanecer com seus filhos no local por até um ano.

Mais cedo, Danúbia havia publicado um vídeo nas redes sociais no qual alegava inocência e fazia um apelo para não ser levada para a cadeia com a recém-nascida.

“Tem dois dias que ganhei neném. Não estou tendo paz desde que esse processo está rolando. Mas, agora, está pior. Agora vou ter que voltar para a cadeia, e vou ter que voltar com a minha filha. É uma filha que é especial. Ela tem síndrome [de Down]. Isso está pesando muito para mim. Na minha gravidez, em nenhum momento, acusou nada. Ela está bem. Está aqui comigo. E a gente vai ter que voltar para dentro de uma cadeia, sendo que preciso fazer exames nela”.

Na publicação, Danúbia comentou que a decisão judicial contra ela é referente a um processo de 2016, no qual já havia sido condenada e presa por lavagem dinheiro.

