Filha que mantinha cadáver do pai em casa é levada para hospital penal no Rio Tânia Conceição Marchese D'Ottavio foi presa junto do irmão, que permanece internado em unidade psiquiátrica Rio de Janeiro|Monique Pires, da RECORD, com R7 04/06/2025 - 16h07 (Atualizado em 04/06/2025 - 16h13 )

Laudo apontou que corpo pode ter ficado em decomposição por dois anos Reprodução/Polícia

A mulher suspeita de manter junto do irmão o cadáver do pai em estado avançado de decomposição em casa foi transferida para o Hospital Penal Dr. Hamilton Agostinho Vieira de Castro, no Complexo de Gericinó, na zona oeste do Rio de Janeiro.

Tania Conceição Marchese D’Ottavio já deixou o Hospital Municipal Pedro II, em Santa Cruz, para onde foi levada inicialmente, segundo a Secretaria Municipal de Saúde.

O irmão, Marcelo Marchese D’Ottavio, permanece internado no Hospital Psiquiátrico Philippe Pinel, com o quadro de saúde estável.

No momento da prisão, os dois apresentaram sinais de transtornos psicológicos, segundo a polícia. Um pedido de exame de sanidade mental foi solicitado à Justiça.

No último dia 21, os filhos do italiano foram detidos na casa da família, na Ilha do Governador, zona norte da capital, por ocultação de cadáver.

Além disso, eles foram atuados por resistência e lesão corporal por terem agredido os policiais.

A 37ª DP (Ilha do Governador) continua apurando o caso. Um laudo pericial apontou que o corpo do idoso pode ter ficado entre seis e dois anos em decomposição dentro casa.

