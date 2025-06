Filho de traficante colombiano e ‘Maria Manicômio’: veja o que se sabe sobre envolvidos no espancamento de estudante O modelo Bruno Krupp está entre os quatro presos por tentativa de homicídio; ele é acusado de incentivar as agressões Rio de Janeiro|Do R7 10/06/2025 - 02h00 (Atualizado em 10/06/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Principal agressor foi capturado em São Paulo RECORD

A polícia identificou ao menos nove envolvidos no espancamento de um estudante da Uerj (Universidade do Estado do Rio de Janeiro) na saída de um bar na Lagoa, na zona sul do Rio de Janeiro. Seis deles foram denunciados à Justiça e tiveram a prisão decretada. Quatro já estão presos — entre eles o modelo Bruno Krupp — e dois são considerados foragidos.

O crime aconteceu no último dia 23. Um vídeo registrou o momento em que o universitário Pedro Rodrigues, de 25 anos, foi cercado em um estacionamento quando se preparava para ir embora.

O homem identificado como Rebordão, de 26 anos, é apontado como a pessoa que se desentendeu com Pedro no interior do bar e o principal agressor do lado de fora. A vítima chegou a ficar desacordada após levar socos e mais de 20 chutes na cabeça.

Rebordão, que já tinha nove anotações criminais, foi preso em São Paulo. A namorada dele, de 20 anos, conhecida pelo apelido de “Maria Manicômio”, também foi detida por incentivar as agressões.

‌



Bruno Krupp incentivou as agressões contra a vítima RECORD

Outro que também incitou o grupo foi o modelo Bruno Krupp, de 25 anos. A denúncia do MPRJ (Ministério Público do Rio de Janeiro) revelou que ele gritou para os agressores continuarem a chutar a vítima.

O quarto preso é um homem de 18 anos que, segundo a polícia, aparece nas imagens dando socos na vítima. Ele também foi localizado em São Paulo.

‌



Dois suspeitos ainda são procurados RECORD

Entre os foragidos está o filho de um traficante colombiano, de acordo com as investigações. Jacobo Pareja Rodriguez, de 26 anos, é acusado de chutar a cabeça da vítima. Após o crime, ele teria fugido para o Paraguai.

Já Felipe de Souza Monteiro, que possui passagens por tráfico e posse de arma, teria se escondido no Rio Grande do Sul.

‌



Todos foram denunciados à Justiça por tentativa de homicídio por meio cruel e torpe. A Promotoria vai pedir que os réus sejam levados a júri popular.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp