Fim de semana é marcado por acidentes Ao todo, 15 pessoas ficaram feridas na Região dos Lagos e no Norte Fluminense, no RJ Rio de Janeiro|Do R7 04/02/2025 - 15h11 (Atualizado em 04/02/2025 - 15h11 )

O fim de semana na Região dos Lagos e do Norte Fluminense, no Rio de Janeiro, foi marcado por acidentes. Em Campos (RJ), câmeras de segurança registraram duas batidas quase simultâneas na Avenida Artur Bernardes. Um carro avançou no sinal vermelho e bateu em outro veículo, deixando cinco pessoas feridas, entre elas uma adolescente de 16 anos e uma criança de 3 anos. Em um cruzamento da mesma avenida, uma motociclista ficou ferida após ser atingida por um carro e foi levada para o hospital.

Nas rodovias, outros três acidentes também foram registrados, entre eles o tombamento de um caminhão que teve a carga saqueada por populares. Todos os acidentes aconteceram entre sábado (01) e segunda-feira (03). Ao todo, 15 pessoas ficaram feridas e foram socorridas.