Flávio Bolsonaro diz que mãe e avós foram feitos reféns em assalto no Rio Em vídeo, senador afirmou que os familiares ficaram sob a mira de uma arma e tiveram bocas tampadas com fita Rio de Janeiro|Do R7, em Brasília 24/08/2025 - 14h49 (Atualizado em 24/08/2025 - 15h35 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Flávio Bolsonaro revela que sua mãe e avós foram sequestrados durante assalto em Resende (RJ).

Os familiares ficaram sob a mira de armas e tiveram as bocas cobertas com fita adesiva.

Os assaltantes levaram joias, celulares e procuravam dinheiro enviado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro.

Flávio Bolsonaro afirmou que já tomou providências para encontrar os criminosos. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Segundo o senador Flávio Bolsonaro, os bandidos usaram o carro do avô para fugir Edilson Rodrigues/Agência Senado - 19.8.2025

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) afirmou nas redes sociais que a mãe e os avós foram feitos reféns por assaltantes armados dentro da própria residência, em Resende (RJ).

“Graças a Deus estão todos bem, mas foram mais de uma hora de terror, com arma na cabeça e boca tampada com fita adesiva”, escreveu o parlamentar.

Em nota, a Polícia Civil afirmou que a investigação está em andamento na 89ª DP (Resende). “Foi realizada perícia de local e os agentes buscam por imagens de câmeras de segurança da região. Outras diligências seguem para identificar e responsabilizar os autores do crime”, disse a corporação.

A Polícia Militar do RJ também emitiu comunicado afirmando que as vítimas não ficaram feridas durante o assalto e que um automóvel foi recuperado (leia as íntegras abaixo).

‌



No vídeo publicado, é possível ver a casa revirada e a voz de uma mulher Ela relata que foi abordada no banheiro e que os assaltantes procuravam dinheiro supostamente enviado ao endereço pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e amigos.

A mulher também afirmou que os criminosos levaram joias, celulares e valores, que estavam no local, mas não detalhou o prejuízo total.

‌



“Eles estavam com luva, mas tirou a luva para colocar o silver tape, ficaram mais de uma hora, reviraram tudo, está tudo revirado aqui. Levaram os celulares, levaram algumas joias, eles estavam procurando dinheiro. Eles estavam certos, tinham dito que os amigos do Bolsonaro tinham dito que aqui tinha dinheiro, que ele mandava dinheiro para cá. Ele me abordou no banheiro, parece que já veio mandado”, diz.

Flávio acrescentou que, após revirarem a casa inteira, os suspeitos roubaram alguns anéis e o carro do avô. “Já tomamos as providências e, se Deus quiser, em breve esses marginais covardes serão encontrados”, disse o senador.

‌



Nota da Polícia Civil do RJ:

A investigação está em andamento na 89ª DP (Resende). Foi realizada perícia de local e os agentes buscam por imagens de câmeras de segurança da região. Outras diligências seguem para identificar e responsabilizar os autores do crime.

Nota da Polícia Militar do RJ:

Na manhã deste domingo (24), policiais militares do 37º BPM (Resende) atenderam a uma ocorrência de roubo a residência no bairro Vila Julieta, em Resende, no Sul Fluminense.

Segundo informações da unidade, as vítimas não ficaram feridas durante a ação criminosa. Após buscas na região, os policiais recuperaram um automóvel levado pelos assaltantes.

A Corporação, por meio de seus setores de inteligência, segue trabalhando para identificar e prender os responsáveis pelo crime.

A ocorrência foi registrada na 89ª DP (Resende).

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Perguntas e respostas

O que aconteceu com a mãe e os avós de Flávio Bolsonaro?

Flávio Bolsonaro afirmou que sua mãe e avós foram feitos reféns por assaltantes armados dentro de sua residência em Resende, RJ.

Como foi a situação durante o assalto?

O senador relatou que a família ficou sob a mira de uma arma e teve as bocas tampadas com fita adesiva por mais de uma hora. Ele expressou alívio ao afirmar que todos estão bem após o incidente.

O que foi levado pelos assaltantes?

Os assaltantes reviraram a casa e levaram joias, celulares e valores que estavam no local. A mulher que foi abordada durante o assalto mencionou que os criminosos estavam em busca de dinheiro que supostamente teria sido enviado ao endereço por Jair Bolsonaro e amigos.

Quais foram os detalhes do relato da mulher sobre o assalto?

A mulher relatou que foi abordada no banheiro e que os assaltantes estavam procurando dinheiro. Ela descreveu que os criminosos usavam luvas, mas as removeram para colocar a fita adesiva. Ela também mencionou que os assaltantes levaram anéis e o carro do avô.

O que Flávio Bolsonaro disse após o assalto?

Flávio Bolsonaro afirmou que já tomou as providências necessárias e expressou esperança de que os responsáveis pelo crime sejam encontrados em breve.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp