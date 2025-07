De férias, Flávio Bolsonaro protocola pedido de impeachment de Moraes Parlamentar alega que o ministro ‘abandonou’ posição constitucional Brasília|Rute Moraes, do R7, em Brasília 23/07/2025 - 15h53 (Atualizado em 23/07/2025 - 16h21 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA Flávio Bolsonaro protocola pedido de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes durante férias em Portugal.

O senador critica ações de Moraes, alegando que subvertem limites constitucionais e atacam a imparcialidade do Judiciário.

Flávio afirma que decisões do ministro têm caráter político-partidário e infringem direitos individuais, particularmente de Jair Bolsonaro.

Moraes restringiu a comunicação de Jair Bolsonaro, dificultando contato com investigados e o uso de redes sociais. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

O senador Flávio Bolsonaro alega que o ministro 'extrapolou' limites Geraldo Magela/Agência Senado - 15/07/2025

De férias em Portugal, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) protocolou, nesta quarta-feira (23), um pedido de impeachment contra o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes, no Senado Federal.

O ministro é o responsável pelos processos que tramitam na Corte sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), pai de Flávio. Segundo a equipe do senador, apesar de estar de férias, o parlamentar está retornando ao Brasil.

Conforme Flávio, o pedido não se baseia apenas “em divergências interpretativas sobre a aplicação de medidas cautelares ou em eventual inconformismo com decisões judiciais”.

“O que está em causa é a integridade do sistema de Justiça brasileiro, diante de uma atuação judicial que rompe os limites constitucionais da jurisdição e subverte os pilares da imparcialidade, da legalidade e da separação de poderes”, sustenta o parlamentar no documento.

Flávio alega que a decisão de Moraes, que impôs medidas cautelares contra Bolsonaro, a exemplo do uso da tornozeleira eletrônica, “extrapola” o exercício da jurisdição penal.

“Trata-se de uma decisão com nítida carga político-partidária, que avança sobre o mérito da acusação sem o devido processo legal, atribui caráter criminoso a manifestações políticas e diplomáticas legítimas e impõe medidas cautelares gravíssimas em evidente contexto de perseguição ideológica”, defendeu.

O senador alega que o ministro “abandonou” sua posição constitucional de “julgador imparcial” para assumir um “protagonismo político”.

Na determinação da semana passada sobre Bolsonaro, Moraes proibiu o ex-presidente de manter contato com investigados do inquérito sobre tentativa de obstrução de Justiça, a exemplo de um de seus filhos, o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), e de réus do processo sobre a tentativa de golpe.

Além disso, proibiu o ex-mandatário de usar as redes sociais e de conceder entrevistas transcritas ou transmitidas por meio das redes.

Tudo isso no inquérito instaurado após os EUA anunciarem uma taxa de 50% a produtos brasileiros exportados ao país. Na carta do anúncio, os EUA citam os processos que Bolsonaro enfrenta na Justiça, como se fosse um dos motivos para o tarifaço.

“Essa conduta — sem paralelo na história recente do Supremo Tribunal Federal — compromete não apenas os direitos e garantias fundamentais do ex-presidente Jair Bolsonaro e de Eduardo Bolsonaro, mas deslegitima a função jurisdicional da Corte e contamina o próprio processo penal com vícios insanáveis de parcialidade", sustentou o senador.

