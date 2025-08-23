Fotógrafo é preso por suspeita de mandar matar mulher baleada com 13 tiros por causa de dívida Segundo a polícia, o homem é agiota e fez diversas ameaças por mensagens antes do crime. A vítima está internada em estado grave Rio de Janeiro|Do R7 23/08/2025 - 11h32 (Atualizado em 23/08/2025 - 11h33 ) twitter

Suspeito é apontado como mandante de tentativa de assassinato Reprodução

A polícia prendeu o homem suspeito de mandar matar uma mulher baleada com 13 tiros em Sulacap, na zona oeste do Rio de Janeiro. A motivação para o crime seria uma dívida financeira. A vítima está internada no hospital em estado grave.

De acordo com as investigações, o mandante do crime é um fotógrafo que atuava como agiota. Ele foi detido no local de trabalho em Jacarepaguá, na zona oeste do Rio, na sexta-feira (22), após a Justiça expedir um mandado de prisão temporária.

O crime aconteceu no último dia 20. Bianca foi surpreendida por um atirador encapuzado na porta de casa. Ela foi baleada na frente do marido e dos filhos quando estava dentro do carro da família.

Câmeras de segurança registraram o momento em que um criminoso desembarcou de outro veículo e atirou diversas vezes. Ele ainda abriu a porta do automóvel em que ela estava para fazer disparos à queima-roupa.

Bianca é mãe de duas crianças Reprodução/Record Rio

Bianca ficou gravemente ferida e foi levada por moradores para o hospital. Já os familiares da vítima não foram atingidos.

Segundo a polícia, a mulher vinha recebendo ameaças do mandante do crime por meio de mensagens. Em uma conversa obtida pelos investigadores, ele disse que, se ela não o pagasse a dívida até certo horário, seria o último dia de cobrança pelo celular.

Após a prisão do suspeito, a 33ª DP (Realengo) prossegue com as investigações para identificar o autor dos disparos e outros possíveis envolvidos na ação criminosa.

