Fundador do grupo Fundo de Quintal, Bira Presidente é internado na UTI, no Rio Aos 88 anos, ele possui um quadro clínico delicado, com comorbidades associadas Rio de Janeiro|Do R7 09/06/2025 - 18h15 (Atualizado em 09/06/2025 - 18h15 )

Quadro de saúde requer atenção contínua, segundo comunicado Reprodução/Cacique de Ramos

Bira Presidente, fundador do grupo Fundo de Quintal e do bloco carnavalesco Cacique de Ramos, está internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) de um hospital particular na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro.

A informação foi divulgada na manhã desta segunda-feira (9) nas redes sociais do bloco. Segundo o comunicado, o estado de saúde requer atenção contínua e monitoramento por parte da equipe médica.

“A família acompanha de perto todos os desdobramentos e agradece, com emoção, as inúmeras manifestações de carinho, fé e respeito que têm chegado de diversas partes do Brasil”, diz um trecho da nota.

Aos 88 anos, o artista possui um quadro clínico delicado, com comorbidades associadas e histórico de tratamento oncológico prolongado, além de um diagnóstico de mal de Alzheimer.

‌



Bira é cantor, compositor e percussionista. Foi um dos responsáveis pelo início das rodas de samba na quadra do Cacique de Ramos, na zona norte carioca, nos anos 1970. De lá, saíram nomes do samba como Beth Carvalho, Jorge Aragão, Zeca Pagodinho e Arlindo Cruz.

