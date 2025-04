Grávida de 7 meses é presa ao tentar embarcar com drogas em rodoviária no Rio A jovem teria dito aos policiais que a mala era de uma tia, que não apareceu no embarque Rio de Janeiro|Do R7 12/04/2025 - 11h16 (Atualizado em 12/04/2025 - 11h16 ) twitter

Entorpecentes foram encontrados em bagagem na rodoviária do Rio Reprodução/PM

Uma jovem de 20 anos foi presa ao tentar embarcar com drogas na Rodoviária do Rio, na região central, na noite de sexta-feira (12).

A suspeita, que está grávida de 7 meses, foi encaminhada para a delegacia. Ela teria dito aos policiais que a mala era de uma tia, que não apareceu no embarque.

A passageira tinha como destino a cidade de Além Paraíba, em Minas Gerais. Na rodoviária, ela foi abordada por PMs do BPTur (Batalhão de Polícia de Turismo).

Os militares desconfiaram da movimentação da passageira e encontraram o farto material entorpecente na bagagem durante uma revista.

