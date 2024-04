Rio de Janeiro |Do R7, com Record Rio

Homem morre atingido por raio em Arraial do Cabo (RJ); prefeitura suspende atividades turísticas Outras duas pessoas ficaram feridas, segundo a prefeitura. Vítimas foram encaminhadas ao Hospital Geral de Arraial do Cabo

Prefeitura de Arraial do Cabo suspendeu turismo Prefeitura de Arraial do Cabo suspendeu turismo (Divulgação/Prefeitura de Arraial do Cabo/30.01.2019)

Um homem morreu atingido por um raio nas Prainhas do Pontal do Atalaia, em Arraial do Cabo, na região dos lagos do Rio de Janeiro, nesta sexta-feira (22), segundo o Corpo de Bombeiros.

A vítima seria um trabalhador que atuava como ambulante na região. A identificação ainda não foi divulgada.

De acordo com informações da Defesa Civil, a polícia foi acionada para perícia, e o corpo encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) de Cabo Frio.

Outras duas pessoas que ficaram feridas foram levadas ao Hospital Geral de Arraial do Cabo, segundo a prefeitura.

As vítimas foram identificadas como Felipe Júlio, de 21 anos e, Victor Gabriel Dutra Nonato, de 29 anos. O estado de saúde deles é considerável estável.

Prefeitura suspende atividades turísticas

A Prefeitura de Arraial do Cabo decretou a suspensão das atividades coletivas envolvendo aglomerações, nesta sexta-feira (22), em meio às previsões meteorológicas.

O decreto publicado no Diário Oficial estabelece a proibição de turismo náutico, passeios turísticos e a circulação de ônibus, vans, serviço de transporte público ou de aplicativos de carros no município.

O acesso à faixa da orla das praias foi interditado para turistas, moradores e ambulantes. Os trabalhadores que não respeitaram a medida podem ter a licença suspensa.

A decisão vale até segunda-feira (25) e pode ser prorrogada.

Previsão de chuvas intensas para todo o estado

O estado do Rio está em alerta para a previsão de chuvas intensas. Até o momento, nove ocorrências foram registradas devido às chuvas, a maioria referente a cortes de árvores e sem vítimas.

O governador do Rio, Cláudio Castro, decretou ponto facultativo hoje. Castro pediu que a população evite deslocamentos e não se arrisque ao ar livre.

De acordo com o serviço de meteorologia, o volume de chuva pode alcançar 200 mm em 24 horas. Os temporais devem estar acompanhados de raios e rajadas de ventos.

O Corpo de Bombeiros dobrou o efetivo para atender aos possíveis chamados, especialmente nas áreas onde existem riscos de deslizamentos e alagamentos, como regiões Serrana, Sul, Norte/Noroeste e Baixada Fluminense.