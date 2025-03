Incêndio atinge centro cultural Imperator, na zona norte do Rio de Janeiro Fogo já foi controlado, segundo a Funarj; não há vítimas Rio de Janeiro|Julia Fernandes*, do R7 14/03/2025 - 17h43 (Atualizado em 14/03/2025 - 18h15 ) twitter

Fogo teria começado em uma das salas do último andar Reprodução/Record Rio

Um incêndio atingiu o Imperator (Centro Cultural João Nogueira), no Méier, zona norte do Rio de Janeiro, na tarde desta sexta-feira (14). O Corpo de Bombeiros atua no local.

A Funarj (Fundação Anita Mantuano de Artes do Estado do Rio de Janeiro) disse que o fogo começou em uma das salas do último andar, que estava desocupada.

Ainda de acordo com a fundação, as chamas já foram controladas. Não há informações sobre vítimas.

“A Funarj está envidando todos os esforços para, junto ao Corpo de Bombeiros, detectar a causa do incêndio e realizar as obras necessárias para recuperar, no menor prazo possível, este equipamento cultural tão importante para a cidade do Rio de Janeiro”, ressaltou em nota.

*Sob supervisão de Bruna Oliveira