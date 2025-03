Incêndio de grandes proporções atinge prédio comercial no centro do Rio Bombeiros de seis quartéis foram acionados. Ainda não há informações sobre vítimas Rio de Janeiro|Do R7 07/03/2025 - 19h00 (Atualizado em 07/03/2025 - 19h12 ) twitter

Fumaça densa chamava a atenção na região central RECORD

Um incêndio de grandes proporções atingiu um prédio comercial na rua Costa Ferreira, no centro do Rio de Janeiro, na noite desta sexta-feira (7). Bombeiros de seis quartéis foram acionados para o combate às chamas. Ainda não há informações sobre vítimas.

O Centro de Operações do Rio informou que uma faixa da via está fechada na altura do Morro da Providência.

Por volta das 18h40, o trânsito era considerado lento na região.

