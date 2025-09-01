Influenciadora procurada no Paraná por suspeita de integrar braço financeiro de grupo ligado ao tráfico é presa no Rio Beatriz Leão Montibeller Borges alugou um apartamento no Camorim, na zona oeste da capital fluminense, após uma operação policial Rio de Janeiro|Do R7 01/09/2025 - 15h42 (Atualizado em 01/09/2025 - 15h42 ) twitter

Beatriz foi encontrada na zona oeste do Rio Reprodução/ Polícia Civil do Paraná

A polícia prendeu uma influenciadora foragida da Justiça do Paraná no bairro do Camorim, em Jacarepaguá, na zona oeste do Rio de Janeiro.

Beatriz Leão Montibeller Borges foi capturada por policiais da Delegacia de Homicídios da Capital, no sábado (30).

De acordo com as investigações, ela alugou um apartamento em nome de terceiros na tentativa de não ser localizada.

Beatriz é suspeita de integrar o braço financeiro de uma associação criminosa ligada ao tráfico de drogas no Paraná.

‌



Alvo de investigação da polícia daquele estado, ela fugiu após uma operação contra integrantes do grupo criminoso.

Segundo a polícia, havia um mandado de prisão expedido pela Justiça do Paraná contra ela.

