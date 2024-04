Intenso tiroteio assusta moradores do Morro dos Macacos, na zona norte do Rio Segundo relatos, o confronto foi entre traficantes de facções rivais que disputam o controle da região

Intenso tiroteio assusta moradores do Morro dos Macacos (Reprodução/ Record Rio )

A Polícia Militar reforçou a segurança no Morro dos Macacos, em Vila Isabel, na zona norte do Rio, após um intenso tiroteio, que aconteceu na madrugada desta quarta-feira (24).

Segundo relatos de moradores, o confronto aconteceu entre traficantes de facções rivais que disputam o controle da região. Até o momento, não houve registro de presos ou feridos.

Há meses a comunidade vem sofrendo com constantes confrontos entre traficantes do TCP (Terceiro Comando Puro), que comandam a região, e criminosos do CV (Comando Vermelho), que teriam interesse em expandir o controle do grupo para o local.

Em nota, a PM informou que, na madrugada desta quarta-feira (24), policiais da Coordenadoria de Polícia Pacificadora/UPP Macacos ouviram disparos de armas de fogo na parte alta da comunidade. De acordo com o comando da unidade, as equipes reforçam o policiamento na comunidade para evitar a movimentação de criminosos.