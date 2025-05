Manutenção da Cedae vai suspender fornecimento de água no RJ na próxima semana O trabalho está previsto para ocorrer entre 0h e 20h de terça-feira (20) e vai impactar a capital e a Baixada Fluminense Rio de Janeiro|Do R7 15/05/2025 - 17h59 (Atualizado em 15/05/2025 - 18h06 ) twitter

Cedae fará manutenção no Sistema Guandu Divulgação/ Cedae

A Cedae (Companhia Estadual de Águas e Esgotos) anunciou que vai suspender o fornecimento de água na capital e em sete municípios da Baixada Fluminense, na próxima terça-feira (20), para fazer uma manutenção no Sistema Guandu.

O trabalho está previsto para ocorrer entre 0h e 20h com objetivo de fazer ajustes operacionais, reparos e instalação de equipamentos.

Segundo a companhia, o abastecimento será afetado temporariamente nos municípios do Rio de Janeiro, Duque de Caxias, São João de Meriti, Nova Iguaçu, Mesquita, Nilópolis, Belford Roxo e Queimados.

A Cedae recomenda que a população armazene água com antecedência e a adie tarefas que exijam alto consumo durante o período da manutenção.

