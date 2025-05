MC Poze declara ‘vínculo’ com Comando Vermelho ao passar por triagem em presídio no Rio O cantor foi levado para a Penitenciária Dr. Serrano Neves (Bangu 3A), onde estão membros da facção Rio de Janeiro|Do R7 30/05/2025 - 10h54 (Atualizado em 30/05/2025 - 11h05 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

MC Poze declara “vínculo” com CV ao passar por triagem em presídio no Rio

O funkeiro MC Poze do Rodo declarou ter “vínculo com a facção criminosa Comando Vermelho” durante a triagem para ingressar no sistema penitenciário do Rio de Janeiro.

A informação foi confirmada pela Seap (Secretaria de Administração Penitenciária) nesta sexta-feira (30).

Antes de dar entrada em uma unidade, o preso precisa preencher uma ficha. Um dos questionamentos é sobre declaração de ideologia - entre as opções listadas estão facções criminosas.

O cantor foi levado para a Penitenciária Dr. Serrano Neves (Bangu 3A), no Complexo de Gericinó. Segundo a Seap, ele foi encaminhado, conforme protocolos de segurança, para a unidade onde estão membros do Comando Vermelho.

‌



MC Poze foi preso em casa, no Recreio dos Bandeirantes, zona oeste do Rio de Janeiro, na quinta-feira (29). Ele é investigado por ligação com o tráfico e apologia ao crime. A Justiça manteve a prisão em audiência de custódia.

Após ser preso, Poze disse à imprensa que não há provas das acusações feitas contra ele.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp