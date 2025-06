MC Poze desabafa nas redes sociais após esposa receber intimação: ‘Sai do nosso pé’ Vivi Noronha é investigada por calúnia e difamação após declaração sobre o suposto sumiço de joias apreendias Rio de Janeiro|Do R7 05/06/2025 - 16h33 (Atualizado em 05/06/2025 - 16h35 ) twitter

MC Poze fez uma postagem nas redes sociais Reprodução/ Instagram @pozevidalouca

Dois dias depois ter ganhado liberdade, o funkeiro MC Poze fez um desabafo, nesta quinta-feira (5), após a esposa dele receber uma intimação da polícia.

Nas redes sociais, Poze postou uma foto com o documento e relatou que o “bom-dia” foi mais uma vez com a visita de agentes

Para ele, a esposa, a influenciadora Viviane Noronha, é vítima de implicância.

“Minha família não aguenta mais essa perseguição. Que isso. Vocês não têm coração? Vocês não têm família?”, questionou o cantor.

Segundo a DRE (Delegacia de Repressão a Entorpecentes), Vivi Noronha é investigada em um procedimento que apura os crimes de calúnia e difamação.

A influenciadora deve ser ouvida sobre uma declaração em relação ao suposto sumiço de joias apreendidas. De acordo com a polícia, a ação foi filmada, documentada e acompanhada por ela.

Enquanto Poze ainda estava preso sob acusação de apologia ao crime e ligação com o tráfico de drogas, Viviane foi um dos alvos de uma operação policial contra a lavagem dinheiro do Comando Vermelho, no último dia 3.

No ano passado, ela também foi investigada em um inquérito sobre rifas ilegais. Na ocasião, bens do marido foram apreendidos. A Justiça ordenou a devolução do carro e das joias, mas o funkeiro relatou na internet que faltavam alguns itens.

