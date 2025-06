Metralhadora, pistola e drogas são apreendidas em encomendas nos Correios no Rio O material foi interceptado pela Receita Federal durante uma fiscalização com apoio da equipe de cães de faro Rio de Janeiro|Do R7 24/06/2025 - 19h14 (Atualizado em 24/06/2025 - 19h25 ) twitter

Material foi encontrado em encomendas no centro de distribuição dos Correios Divulgação/ ReceitaFederal

Uma metralhadora de mão calibre .45, uma pistola calibre .45 e drogas foram apreendidas em 23 encomendas durante uma fiscalização da Receita Federal no Centro de Distribuição dos Correios no Rio de Janeiro, nesta terça-feira (24).

Segundo os agentes, havia uma carga de medicamentos de canetas emagrecedoras, além de haxixe e maconha, em pacotes que seriam enviados para diversas partes do país. O valor estimado das apreensões é de R$ 85 mil.

Após ser localizado com o apoio da equipe de cães de faro, todo material será entregue à Polícia Civil para investigação.

