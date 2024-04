Rio de Janeiro |Do R7

Miliciano Zinho e comparsa são transferidos do Rio para penitenciária federal do MS Presos foram escoltados do Complexo de Bangu até o Aeroporto Santos Dumont; operação que envolveu 16 policiais penais

Zinho comandava a maior milícia da zona oeste Zinho comandava a maior milícia da zona oeste (Record Rio)

O miliciano Luis Antônio da Silva Braga, o Zinho, e o comparsa Marcelo Luna da Silva, conhecido como "Boquinha", foram transferidos do Rio de Janeiro para um presídio federal no Mato Grosso do Sul, neste sábado (16).

Os dois deixaram a Penitenciária Laércio da Costa Pelegrino (Bangu 1), no Complexo de Gericinó, no início desta tarde, segundo o governo do estado.

Zinho foi levado para presídio federal Zinho foi levado para presídio federal (Reprodução)

Os custodiados foram escoltados até o Aeroporto Santos Dumont, no centro da capital fluminense. A operação envolveu 16 policiais penais da Seap (Secretaria de Administração Penitenciária) e cinco viaturas.

Zinho e "Boquinha" foram entregues a cinco policiais penais federais da Senappen (Secretaria Nacional de Políticas Penais), responsável pela chegada deles à penitenciária de Mato Grosso do Sul.

A transferência da dupla já havia sido autorizada pela Justiça do Rio de Janeiro, em fevereiro deste ano.

Apontado como chefe da maior milícia que atua na zona oeste do Rio, Zinho se entregou à Polícia Federal na véspera do Natal, no ano passado. Ele estava foragido desde 2018 e era alvo de 12 ordens de prisão.