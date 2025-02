Morre homem que foi vítima de incêndio em fábrica de fantasias no Rio de Janeiro Outras seis pessoas seguem internadas, cinco delas em estado grave; Polícia Civil investiga ligação clandestina no galpão Rio de Janeiro|Do R7, com RECORD e Agência Brasil 16/02/2025 - 15h32 (Atualizado em 16/02/2025 - 15h41 ) twitter

Local produzia fantasias para algumas escolas de samba do Rio CARLOS ELIAS JUNIOR/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO - 12.02.2025

O Hospital Estadual Getúlio Vargas confirmou neste domingo (16) a morte de um homem que estava internado após o incêndio que atingiu uma fábrica de fantasias de Carnaval em Ramos, na zona norte do Rio de Janeiro. A vítima é Rodrigo de Oliveira.

Uma mulher precisou ser transferida da unidade. Dos outros seis pacientes internados, uma mulher apresentou melhora e tem estado de saúde estável, enquanto cinco (três mulheres e dois homens) permanecem em estado grave.

Ao todo, 21 pessoas ficaram feridas no incêndio, ocorrido na última quarta-feira (12). A maioria inalou fumaça e sofreu queimaduras nas vias aéreas.

A Polícia Civil investiga as causas do incidente e realizou uma terceira perícia no galpão na quinta-feira (13). No local, os agentes encontraram uma ligação clandestina de energia, que pode ter provocado um curto-circuito.

Além da Polícia Civil, o MPT (Ministério Público do Trabalho) vai apurar as condições de trabalho dos funcionários da fábrica. O galpão, que não possuía sistema de combate a incêndios nem autorização do Corpo de Bombeiros, segue interditado.

Segundo um familiar de um dos trabalhadores, a fábrica já havia passado por um princípio de incêndio dias antes do incidente.

O fogo consumiu quase todas as fantasias das escolas de samba Império Serrano, Unidos de Bangu e Unidos da Ponte, que serão isentas de julgamentos no Carnaval.

Testemunhas relataram que o fogo se espalhou rapidamente, dificultando a saída dos trabalhadores. Vizinhos ajudaram as vítimas jogando panos molhados para facilitar a respiração até a chegada dos bombeiros.

