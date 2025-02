Morre PM baleado na cabeça durante operação nos complexos da Penha e do Alemão O militar estava internado em estado grave no Hospital Estadual Getúlio Vargas desde a última sexta (23) Rio de Janeiro|Do R7 27/01/2025 - 12h07 (Atualizado em 27/01/2025 - 12h18 ) twitter

PM foi baleado na cabeça e não resistiu RECORD

Após quatro dias internado, o cabo da PM Diogo Marinho Rodrigues Jordão, atingido por um tiro na cabeça durante a operação nos complexos da Penha e do Alemão, morreu nesta segunda-feira (27).

O policial militar estava internado em estado grave no Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, desde a última sexta-feira (23).

O cabo Jordão tinha 37 anos e havia ingressado na corporação no ano de 2019. Ele atuava no Batalhão de Choque. O policial deixa esposa e dois filhos.

Com a morte do PM, sobe para seis o número de vítimas dos tiroteios na ação ocorrida na região considera o quartel-general do Comando Vermelho. As trocas de tiros ocorreram durante 14 horas. Outras oito pessoas ficaram feridas.

