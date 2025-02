Sobe para cinco o número de mortos em tiroteios no Alemão; corpo de jardineiro é enterrado Outras 9 pessoas ficaram feridas; foram 14 horas de troca de tiros Rio de Janeiro|Do R7, com RECORD 25/01/2025 - 13h35 (Atualizado em 25/01/2025 - 15h17 ) twitter

Carlos foi atingido por bala perdida a caminho do trabalho RECORD

O corpo do jardineiro morto perto de uma estação de BRT, próximo ao Complexo do Alemão, será enterrado no Cemitério de Inhaúma, na zona norte do Rio de Janeiro, na tarde deste sábado (25). Os tiroteios durante a megaoperação policial na região deixaram outros quatro mortos e nove feridos — entre eles está um policial militar que segue internado em estado grave.

Carlos André Vasconcellos da Silva, de 35 anos, foi atingido por uma bala perdida quando tomava um café antes do trabalho. O jardineiro foi ferido nas costas, e a marca do tiro ficou na mochila. A vítima deixou esposa e dois filhos.

Os outros mortos são Rian Muniz de Oliveira, de 26 anos, e Geraldo Carlos dos Reis, de 67 anos. Outro homem ainda foi não identificado. Um menor também está entre as vítimas.

Foram 14 horas de tiroteio durante a operação na sexta-feira (24). A região é considerada o quartel-general do Comando Vermelho, facção que domina 75% das comunidades do Rio. Os criminosos foram surpreendidos pela ação policial no dia do aniversário do traficante Doca, um dos chefes do grupo.

