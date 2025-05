MPRJ denuncia técnico de enfermagem preso após ser acusado de abusar de paciente Vítima tinha sofrido um AVC e estava internada em um hospital particular Rio de Janeiro|Raphael Lacerda*, do R7 21/05/2025 - 14h47 (Atualizado em 21/05/2025 - 14h47 ) twitter

Vilson foi preso na manhã dessa terça-feira (20) Reprodução/R

O Ministério Público do Rio de Janeiro ofereceu denúncia contra o técnico de enfermagem acusado de abusar sexualmente de uma paciente no Hospital Casa de Portugal, no Rio Comprido, região central da cidade, no dia 30 de abril. Vilson do Nascimento foi preso preventivamente (sem prazo) por estupro de vulnerável.

A vítima estava internada após sofrer um AVC (Acidente Vascular Cerebral). Segundo familiares, o homem insistiu para limpar marcas de eletrodos. Durante o procedimento, ele teria apertado os seios e tocado nas genitais da mulher.

Repreendido por ela, o agressor afirmou que “fazia parte do trabalho” e pediu para que não contasse nada a ninguém. A polícia foi acionada quatro dias depois, porque a paciente ficou com medo de denunciar o abuso.

Vilson foi preso por agentes da delegacia da Cidade Nova, a 6ª DP, na manhã dessa terça-feira (20). Ele estava numa empresa de segurança no Rio Comprido, onde também atua como vigilante.

De acordo com o delegado Renato Tomaz, responsável pela investigação, o acusado já havia sido alvo de um inquérito por abuso sexual em 2019, no entanto, a investigação foi arquivada. A Polícia Civil apura se há outras vítimas.

Por meio de nota, o Hospital Casa de Portugal informou que, ao tomar ciência da denúncia, afastou o técnico e prestou todo o apoio necessário à paciente. Uma sindicância interna apura os fatos.

“Em respeito à privacidade da paciente, o hospital se reserva ao direito de seguir contribuindo com informações exclusivamente para as autoridades competentes e prestando apoio necessário até a resolução do caso”, ressalta em um trecho do comunicado.

A defesa do acusado ainda não foi localizada. O espaço está aberto para manifestação.

*Sob supervisão de Bruna Oliveira

