No primeiro dia em Unidade Materno-Infantil, Danúbia Rangel passa por consulta e toma sol com bebê A ex-esposa do traficante Nem foi presa em maternidade após dar à luz. A defesa dela vai pedir prisão domiciliar para a cliente Rio de Janeiro|Do R7 08/07/2025 - 18h45 (Atualizado em 08/07/2025 - 18h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Danúbia Rangel teve prisão mantida em audiência de custódia RECORD

Em seu primeiro dia na Unidade Materno-Infantil, Danúbia Rangel passou por consulta médica e tomou sol com a seu bebê. As informações foram divulgadas nesta terça-feira (8) pela Seap (Secretaria de Administração Penitenciária).

De acordo com a unidade, Danúbia recebeu atendimento de um ginecologista obstetra e apresenta “quadro clínico estável e boa recuperação da cesariana, com medicação adequada”.

A Seap ressaltou que a rotina de Danúbia segue o padrão para todas as internas. Ela participou das atividades regulares, interagiu com outras mães que estão no local e permaneceu no sol com a sua bebê.

A Unidade Materno-Infantil fica no Complexo de Gericinó, em Bangu, na zona oeste do Rio de Janeiro. As detentas podem ficar no espaço com seus filhos por até um ano.

‌



A defesa de Danúbia confirmou ao R7 que pedirá prisão domiciliar para a cliente. Segundo o advogado Marco Aurélio, a criança nasceu com síndrome de Down e necessitará de cuidados redobrados.

Danúbia, que é ex-esposa do traficante Nem e já foi considerada “xerifa da Rocinha”, foi presa em uma maternidade na Barra da Tijuca, no sábado (5), após dar à luz.

‌



Ela era alvo de um mandado de prisão condenatória e passou a ser considerada foragida em um processo, de 2016, no qual foi acusada de lavagem de dinheiro.

Em vídeo, Danúbia chegou a fazer um apelo para não ser levada para a cadeia com a filha. Ela alegou inocência e disse seguir, hoje, um caminho diferente ao do passado. No entanto, a prisão foi mantida em audiência de custódia, na segunda (7).

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp