Presa após dar à luz: defesa de Danúbia Rangel diz que criança nasceu com síndrome de Down e vai pedir domiciliar A ex-mulher do traficante Nem deu entrada no sistema prisional para ser encaminhada junto da filha à Unidade Materno Infantil Rio de Janeiro|Do R7 07/07/2025 - 19h57 (Atualizado em 07/07/2025 - 20h04 )

Danúbia alegou inocência e pediu para não ficar presa Reprodução/ Instagram

A defesa de Danúbia Rangel, presa após dar à luz, confirmou que vai entrar com um pedido de prisão domiciliar para a cliente na Vara de Execuções Penais, nesta terça-feira (8).

Danúbia teve a prisão mantida em audiência de custódia. Na segunda-feira (7), ela deu entrada no sistema prisional para ser encaminhada junto da filha à Unidade Materno Infantil, no Complexo de Gericinó.

Ao R7, o advogado de Danúbia, Marco Aurélio, confirmou que a criança nasceu com Síndrome de Down e vai precisar de cuidados redobrados.

Danúbia foi detida por policiais civis em uma maternidade na Barra da Tijuca, no sábado (5). Ela era considerada foragida em razão de um mandado de prisão condenatória.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, antes de ser transferida, ela fez um apelo para não ir para a cadeia com a recém-nascida.

“Tem dois dias que ganhei neném. Não estou tendo paz desde que esse processo está rolando. Mas, agora, está pior. Agora vou ter que voltar para a cadeia, e vou ter que voltar com a minha filha. É uma filha que é especial. Ela tem síndrome [de Down]. Isso está pesando muito para mim. Na minha gravidez, em nenhum momento, acusou nada. Ela está bem. Está aqui comigo. E a gente vai ter que voltar para dentro de uma cadeia, sendo que preciso fazer exames nela”.

Na publicação, Danúbia comentou que a decisão judicial contra ela é referente a um processo de 2016, no qual já havia sido condenada e presa por lavagem dinheiro.

