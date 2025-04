Operação busca suspeitos de participação na morte de policial da Core casado com juíza no Rio Agentes da Core e da Delegacia de Homicídios da Capital estão na comunidade para cumprir mandados de prisão contra investigados Rio de Janeiro|Do R7 15/04/2025 - 12h51 (Atualizado em 15/04/2025 - 13h19 ) twitter

João Pedro Marquini era casado com a juíza Tula Melo RECORD

Uma operação da Polícia Civil busca os envolvidos na morte do agente da Core João Pedro Marquini na Ladeira dos Tabajaras, em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro, nesta terça-feira (15).

Policiais civis da Core (Coordenadoria de Recursos Especiais) e da Delegacia de Homicídios da Capital estão na comunidade para cumprir mandados de prisão contra os dois investigados.

Marquini foi assassinado em uma tentativa de assalto, em Vargem Grande, na zona oeste, no último dia 30. Ele era casado com a juíza Tula Melo, que estava em outro carro no momento da abordagem e conseguiu escapar.

