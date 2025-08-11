Parentes protestam e pedem justiça após jogador atropelar vítimas no Rio; defesa alega quadro de ‘surto psiquiátrico’ O acidente matou uma mulher e deixou outra gravemente ferida; Luan Plácido responde em liberdade Rio de Janeiro|Do R7 11/08/2025 - 16h15 (Atualizado em 11/08/2025 - 16h15 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Familiares de mulher morta em atropelamento pediram justiça RECORD

Parentes das vítimas atropeladas pelo jogador Luan Plácido fizeram um protesto no local do acidente no Rio de Janeiro, nesta segunda-feira (11), e com cartazes pediram justiça.

O caso aconteceu na sexta-feira (8), em Vargem Pequena, na zona oeste da cidade, e deixou uma mulher morta e outra gravemente ferida. Dois homens também atingidos pelo veículo conduzido por Luan receberam atendimento e foram liberados.

Após o atropelamento, o jogador demonstrou um comportamento agressivo e chegou a ser preso em flagrante por desacato a policiais e por danificar uma viatura. Porém, ele acabou solto após o pagamento de uma fiança no valor de R$ 3.000.

De acordo com informações da RECORD, Luan se negou a ceder material genético para exames de alcoolemia e toxicológico. Em depoimento, admitiu o uso de remédios controlados.

‌



Segundo o delegado Alan Luxardo, o jogador responde em liberdade por lesão corporal culposa (sem intenção). Após a morte da vítima Ariane Carvalho, o crime de homicídio culposo deve ser incluído no inquérito.

Defesa alega surto psiquiátrico

A defesa do jogador Luan Plácido, que atropelou quatro vítimas, no Rio de Janeiro, alegou que o atleta é um paciente com “quadro de surto psiquiátrico” e que está em avaliação médica.

‌



Em nota, o advogado Ricardo Braga afirmou que Luan e a família dele expressaram solidariedade às vítimas e aos parentes delas e assumiram o compromisso de “reparar os danos no âmbito civil e criminal”.

A defesa ressaltou que as circunstâncias do atropelamento serão explicadas à Polícia Civil e negou que o atleta estivesse saindo de uma rave ou tenha tentado fugir do local do acidente.

‌



Ainda de acordo com o advogado, no momento do ocorrido, Luan havia saído de sua residência com destino ao treino, sem influência de álcool ou outras substâncias.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp