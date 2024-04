Rio de Janeiro |Do R7

Passageiro ferido em sequestro de ônibus, no Rio, passa por nova cirurgia e retira bala alojada De acordo com o último boletim médico, Bruno de Lima, de 34 anos, continua internado no CTI em estado grave

Passageiro Bruno de Lima está internado no CTI

O passageiro baleado no sequestro de um ônibus, na rodoviária do Rio de Janeiro, passou por uma nova cirurgia para a retirada do projétil que ficou alojado no tórax.

O procedimento foi feito na última quinta-feira (14), segundo a unidade de saúde.

Bruno Lima da Costa Soares, de 34 anos, segue internado no CTI (Centro de Tratamento Intensivo) em estado grave em um hospital particular, em Botafogo, na zona sul.

Atingido no coração e no pulmão, o paciente já havia sido operado no Hospital Municipal Souza Aguiar, onde foi socorrido, na terça-feira (12).

Segundo as investigações da Polícia Civil, Bruno foi ferido com três tiros pelo sequestrador, após ser confundido com um policial, devido ao porte físico.

Quando decidiu fugir para Minas Gerais de ônibus, o criminoso temia ser preso por ter roubado passageiros de uma van e baleado um traficante na Rocinha, dias antes.

No entanto, o coletivo sofreu um pane e não saiu da rodoviária, o que levou o homem a pensar que seria interceptado na rodoviária.

Após atirar em Bruno, o suspeito impediu a saída de outras 16 pessoas do ônibus, que tinha como destino a cidade de Juiz de Fora (MG).

Depois de três horas de negociação com o Bope (Batalhão de Operações Especiais), Paulo Sergio Lima, de 30 anos, liberou os reféns e foi preso.

Também na última quinta, a Justiça converteu a prisão do sequestrador do ônibus em flagrante para preventiva (sem prazo).

Com passagens pela polícia por roubo, ele era considerado foragido do sistema penitenciário por ter violado a tornozeleira eletrônica. A Corregedoria Geral da Justiça investiga o motivo de nenhuma medida ter sido tomada até o dia do sequestro.

