Peruano na lista vermelha da Interpol por estupro de vulnerável é preso no Rio (Reprodução/Record Rio )

A Polícia Federal prendeu, nesta segunda-feira (13), um peruano de 30 anos que constava na lista vermelha da Interpol pelo crime de estupro de vulnerável.

Segundo a polícia, ele foi detido por agentes do Núcleo de Cooperação Internacional da PF, no Rio, durante um compromisso que havia agendado no TJRJ (Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro), no centro da cidade.

De acordo com as investigações, o foragido cometeu os crimes no ano de 2019 e fugiu do país. Ele responde por duas infrações do Código Penal peruano, que são “violação sexual de menor de idade” e “toques, atos de conotação sexual ou atos libidinosos sem consentimento”.

Após a comunicação da prisão ao Supremo Tribunal Federal, Defensoria Pública e ao Consulado do Peru, o estrangeiro foi encaminhado ao sistema prisional e aguarda os trâmites para a extradição.